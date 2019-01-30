Похищение картины Куинджи поднимает вопрос об уровне охраны музеев
В минувшее воскресенье из Третьяковской галереи была украдена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Вора нашли, и полотно вернули в музей. Но представители общественности подняли острый вопрос о том, как похитителю удалось так легко и просто вынести ценный экспонат из здания.
Вором картины оказался 32-летний уроженец полуострова Крым, который на данный момент проживает в Подмосковье. На кадрах видеосъемки видно, как он спокойно подошел к стене с экспонатом, снял его с крючка и пошел в сторону выхода. Пройдя пост охраны, он покинул помещение. На следующий день полиции удалось найти похитителя, который, по версии следователей, работал с помощниками. Истинные мотивы задержанного не известны, о чем пишет портал "Народные новости".
Данная ситуация вызвала сильный резонанс среди людей и в прессе. А позже со слов анонимного сотрудника одного из музеев в Санкт-Петербурге стало известно, что уровень безопасности музеев оставляет желать лучшего. Продукты и товары в супермаркетах охраняются лучше, чем ценнейшие коллекции. А причиной тому неопытные директора, не понимающие всю ценность художественной коллекции. По словам информатора, достойную охрану и защиту экспонатам в музеях должно обеспечить государство. Также по этому поводу высказались и блогеры, уверенные, что руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - замечательный искусствовед, однако с обязанностями директора она едва справляется.
Вором картины оказался 32-летний уроженец полуострова Крым, который на данный момент проживает в Подмосковье. На кадрах видеосъемки видно, как он спокойно подошел к стене с экспонатом, снял его с крючка и пошел в сторону выхода. Пройдя пост охраны, он покинул помещение. На следующий день полиции удалось найти похитителя, который, по версии следователей, работал с помощниками. Истинные мотивы задержанного не известны, о чем пишет портал "Народные новости".
Данная ситуация вызвала сильный резонанс среди людей и в прессе. А позже со слов анонимного сотрудника одного из музеев в Санкт-Петербурге стало известно, что уровень безопасности музеев оставляет желать лучшего. Продукты и товары в супермаркетах охраняются лучше, чем ценнейшие коллекции. А причиной тому неопытные директора, не понимающие всю ценность художественной коллекции. По словам информатора, достойную охрану и защиту экспонатам в музеях должно обеспечить государство. Также по этому поводу высказались и блогеры, уверенные, что руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - замечательный искусствовед, однако с обязанностями директора она едва справляется.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:52