Александр Олешко борется с Игорем Верником за место главного ведущего телепроекта «Один в один»





Он считает, что у Верника намного больше текста. По мнению Олешко, его коллегу показывают на экранах несколько чаще. Источники говорят, что звезда «Большой разницы» даже считает количество слов, а потом сравнивает со сказанными в эфире.Отметим, что шоу «Один в один» – проект, в котором участвуют звезды, перевоплощающиеся в разных знаменитостей. Пятый по счету сезон проекта называется «Народным», так как в нем принимают участие обычные люди.