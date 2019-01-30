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Александр Олешко борется с Игорем Верником за место главного ведущего телепроекта «Один в один»

Александр Олешко борется за место главного ведущего на популярном телепроекте «Один в один» со своим коллегой по площадке Игорем Верником. На очередных съемках нового сезона Олешко все время конфликтует с ним.
Александр Олешко борется с Игорем Верником за место главного ведущего телепроекта «Один в один»

Он считает, что у Верника намного больше текста. По мнению Олешко, его коллегу показывают на экранах несколько чаще. Источники говорят, что звезда «Большой разницы» даже считает количество слов, а потом сравнивает со сказанными в эфире.

Отметим, что шоу «Один в один» – проект, в котором участвуют звезды, перевоплощающиеся в разных знаменитостей. Пятый по счету сезон проекта называется «Народным», так как в нем принимают участие обычные люди.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 12:45

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