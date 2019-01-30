Ученые боятся эпидемии проказы из-за засилия мигрантов
В России проказа давно не наблюдается. Но в связи с наплывом мигрантов есть риск возникновения эпидемии этой опасной болезни.
Специалисты Научно-исследовательского института, занимающиеся изучением лепры (проказа), требуют ввести обязательную систему обследования для иностранцев, чтобы на ранней стадии выявить заболевание. Исследователи беспокоятся о том, что давно побежденная болезнь может захватит население, как в средние века.
Директор НИИ Виктор Дуйко сообщил, что в прошлом году учреждению дали патент на создание специальной системы, позволяющей диагностировать проказу на ранних стадиях. Такое изобретение позволит определить наличие вируса в крови человека еще до того, как симптомы будут очевидны.
Российские ученые отмечают, что максимальное число случаев заболевания проказой в РФ (60%) приходится на Астраханскую область.
Специалисты Научно-исследовательского института, занимающиеся изучением лепры (проказа), требуют ввести обязательную систему обследования для иностранцев, чтобы на ранней стадии выявить заболевание. Исследователи беспокоятся о том, что давно побежденная болезнь может захватит население, как в средние века.
Директор НИИ Виктор Дуйко сообщил, что в прошлом году учреждению дали патент на создание специальной системы, позволяющей диагностировать проказу на ранних стадиях. Такое изобретение позволит определить наличие вируса в крови человека еще до того, как симптомы будут очевидны.
Российские ученые отмечают, что максимальное число случаев заболевания проказой в РФ (60%) приходится на Астраханскую область.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:37