Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят сына в храм
В одном из своих недавних интервью Андрей Малахов рассказал, что он со своей супругой Натальей Шкулевой возит сына в храм. Телеведущий сообщил, что они выбирают то время, когда там мало людей.
Андрей Малахов старается уделять семье как можно больше времени. Телеведущий даже решил отказаться от пышного торжества на свой день рождения, чтобы отпраздновать его с близкими людьми. В одном из недавних интервью знаменитость рассказал, что часто выходит на прогулки с сыном. Но при этом ведущий выбирает время, когда людей очень мало. Андрей Малахов сообщил, что он с супругой часто возит наследника в храм.
Также телеведущий рассказал, что внимание общественности к его сыну ни к чему. Ведь знаменитость считает, что его наследник, когда подрастет, должен решить самостоятельно, хочет ли он стать публичной личностью или нет. Андрей Малахов уверяет, что у каждого человека должен быть выбор, и у его сына он есть.
Андрей Малахов старается уделять семье как можно больше времени. Телеведущий даже решил отказаться от пышного торжества на свой день рождения, чтобы отпраздновать его с близкими людьми. В одном из недавних интервью знаменитость рассказал, что часто выходит на прогулки с сыном. Но при этом ведущий выбирает время, когда людей очень мало. Андрей Малахов сообщил, что он с супругой часто возит наследника в храм.
Также телеведущий рассказал, что внимание общественности к его сыну ни к чему. Ведь знаменитость считает, что его наследник, когда подрастет, должен решить самостоятельно, хочет ли он стать публичной личностью или нет. Андрей Малахов уверяет, что у каждого человека должен быть выбор, и у его сына он есть.