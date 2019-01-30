Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят сына в храм





Андрей Малахов старается уделять семье как можно больше времени. Телеведущий даже решил отказаться от пышного торжества на свой день рождения, чтобы отпраздновать его с близкими людьми. В одном из недавних интервью знаменитость рассказал, что часто выходит на прогулки с сыном. Но при этом ведущий выбирает время, когда людей очень мало. Андрей Малахов сообщил, что он с супругой часто возит наследника в храм.Также телеведущий рассказал, что внимание общественности к его сыну ни к чему. Ведь знаменитость считает, что его наследник, когда подрастет, должен решить самостоятельно, хочет ли он стать публичной личностью или нет. Андрей Малахов уверяет, что у каждого человека должен быть выбор, и у его сына он есть.