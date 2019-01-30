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Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят сына в храм

В одном из своих недавних интервью Андрей Малахов рассказал, что он со своей супругой Натальей Шкулевой возит сына в храм. Телеведущий сообщил, что они выбирают то время, когда там мало людей.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят сына в храм

Андрей Малахов старается уделять семье как можно больше времени. Телеведущий даже решил отказаться от пышного торжества на свой день рождения, чтобы отпраздновать его с близкими людьми. В одном из недавних интервью знаменитость рассказал, что часто выходит на прогулки с сыном. Но при этом ведущий выбирает время, когда людей очень мало. Андрей Малахов сообщил, что он с супругой часто возит наследника в храм.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят сына в храм

Также телеведущий рассказал, что внимание общественности к его сыну ни к чему. Ведь знаменитость считает, что его наследник, когда подрастет, должен решить самостоятельно, хочет ли он стать публичной личностью или нет. Андрей Малахов уверяет, что у каждого человека должен быть выбор, и у его сына он есть.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:21

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