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Лия Ахеджакова резко высказалась о пародии Максима Галкина

Лия Ахеджакова негативно высказалась о пародии Максима Галкина, задевшей её чувства. В юмористической зарисовке артист пошутил над политическими взглядами актрисы.
Лия Ахеджакова резко высказалась о пародии Максима Галкина

Ахеджакова публично высказалась о том, как Галкин использует её образ, чтобы получить одобрение публики. Хотя к популярному юмористу артистка всегда относилась положительно, высоко ценя его талант, по её мнению, такими издевательствами комик лишь показывает слабость. Так, в одном из новых номеров Галкина Ахеджакова пристаёт к российским политикам с просьбой поговорить о России.

Сама знаменитость придерживается оппозиционных взглядов. Хотя в этом её поддерживают многие поклонники, у представителей эстрады такая позиция, напротив, непопулярна.

"Я хорошо отношусь ко всем, если речь не идёт о последних взяточниках и врунах, - отметила Ахеджакова в интервью. - Но это не по возрасту, когда я включаю "Первый канал" и вижу, как Галкин использует мое имя, чтобы пошутить над моей судьбой".

Актриса отметила, что вовсе не боится за свою репутацию, однако супругу Аллы Пугачёвой стоит осторожней выбирать материал.
Лия Ахеджакова резко высказалась о пародии Максима Галкина

Пожаловалась звезда кино и на расставание с близкими друзьями в последние годы: смерть Эльдара Рязанова и других признанных представителей эпохи. Ахеджакова продолжает появляться на сцене, однако не так часто, как раньше.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:18

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