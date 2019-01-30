Лия Ахеджакова резко высказалась о пародии Максима Галкина

"Я хорошо отношусь ко всем, если речь не идёт о последних взяточниках и врунах, - отметила Ахеджакова в интервью. - Но это не по возрасту, когда я включаю "Первый канал" и вижу, как Галкин использует мое имя, чтобы пошутить над моей судьбой".





Ахеджакова публично высказалась о том, как Галкин использует её образ, чтобы получить одобрение публики. Хотя к популярному юмористу артистка всегда относилась положительно, высоко ценя его талант, по её мнению, такими издевательствами комик лишь показывает слабость. Так, в одном из новых номеров Галкина Ахеджакова пристаёт к российским политикам с просьбой поговорить о России.Сама знаменитость придерживается оппозиционных взглядов. Хотя в этом её поддерживают многие поклонники, у представителей эстрады такая позиция, напротив, непопулярна.Актриса отметила, что вовсе не боится за свою репутацию, однако супругу Аллы Пугачёвой стоит осторожней выбирать материал.Пожаловалась звезда кино и на расставание с близкими друзьями в последние годы: смерть Эльдара Рязанова и других признанных представителей эпохи. Ахеджакова продолжает появляться на сцене, однако не так часто, как раньше.