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Украина не смогла продать в США единственный танк «Оплот»

Украинская сторона не поставила в США единственный танк «Оплот», о чьей продаже стало известно прошлогодней весной. Предприятие «Спецтехэкспорт» (Украина) с заводом Малышева заключило соглашение о расторжении документа, предполагавшего продажу техники, и возврате аванса в 16,5 млн грн.
Украина не смогла продать в США единственный танк «Оплот»

Стороны отказались от пени, штрафа и остальных форм претензий. Что касается судебных издержек, они будут возложены на государственный бюджет. Речь в договоре шла о приобретении «Спецтехэкспортом» танка для поставки его в Штаты.

Покупка единственных экземпляров иностранной техники, которая необходима для испытаний, является классической практикой в армии США. При этом танк «Оплот» - это украинский вариант российского Т-80. Именно из-за этого он особо интересен американским военным. Украинские специалисты надеялись, что отправившийся в США танк расширит военно-техническое сотрудничество страны с США.

Однако за 7 лет, которые прошли с даты подписания контракта, «Оплот» стал дороже в 4 раза. При этом, заводу Малышева так и не удалось его построить из-за процедуры банкротства.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 12:07

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