Украина не смогла продать в США единственный танк «Оплот»





Стороны отказались от пени, штрафа и остальных форм претензий. Что касается судебных издержек, они будут возложены на государственный бюджет. Речь в договоре шла о приобретении «Спецтехэкспортом» танка для поставки его в Штаты.Покупка единственных экземпляров иностранной техники, которая необходима для испытаний, является классической практикой в армии США. При этом танк «Оплот» - это украинский вариант российского Т-80. Именно из-за этого он особо интересен американским военным. Украинские специалисты надеялись, что отправившийся в США танк расширит военно-техническое сотрудничество страны с США.Однако за 7 лет, которые прошли с даты подписания контракта, «Оплот» стал дороже в 4 раза. При этом, заводу Малышева так и не удалось его построить из-за процедуры банкротства.