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Отдыхая на Бали, Кети Топурия показала необычный образ

Известная российская певица Кети Топурия проводит отпуск на индонезийском острове Бали и часто публикует снимки, демонстрируя загорелое тело. На этот раз она показала необычный образ с блестящей накидкой.

Отдыхая на Бали, Кети Топурия показала необычный образ

Кети Топурия в своем аккаунте социальной сети Instagram опубликовала новую фотографию, на которой стоит, прикрывшись серебристой с золотом накидкой, а за ее спиной открывается панорама океана. Одеяние выгодно подчеркнуло стройные ноги и женственные плечи артистки, с ровным, бронзовым загаром. Под постом она написала так: "Долго думала, как подписать фото, но решила что подпишите ее вы".

Читатели блога Кети Топурии оценили сексуальный и таинственный образ своего кумира. Кому-то она напомнила дочь Богини Грозы. За короткий отрезок времени публикация набрала множество отметок «Нравится».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:30

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