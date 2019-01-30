Отдыхая на Бали, Кети Топурия показала необычный образ
Известная российская певица Кети Топурия проводит отпуск на индонезийском острове Бали и часто публикует снимки, демонстрируя загорелое тело. На этот раз она показала необычный образ с блестящей накидкой.
Кети Топурия в своем аккаунте социальной сети Instagram опубликовала новую фотографию, на которой стоит, прикрывшись серебристой с золотом накидкой, а за ее спиной открывается панорама океана. Одеяние выгодно подчеркнуло стройные ноги и женственные плечи артистки, с ровным, бронзовым загаром. Под постом она написала так: "Долго думала, как подписать фото, но решила что подпишите ее вы".
Читатели блога Кети Топурии оценили сексуальный и таинственный образ своего кумира. Кому-то она напомнила дочь Богини Грозы. За короткий отрезок времени публикация набрала множество отметок «Нравится».
Кети Топурия в своем аккаунте социальной сети Instagram опубликовала новую фотографию, на которой стоит, прикрывшись серебристой с золотом накидкой, а за ее спиной открывается панорама океана. Одеяние выгодно подчеркнуло стройные ноги и женственные плечи артистки, с ровным, бронзовым загаром. Под постом она написала так: "Долго думала, как подписать фото, но решила что подпишите ее вы".
Читатели блога Кети Топурии оценили сексуальный и таинственный образ своего кумира. Кому-то она напомнила дочь Богини Грозы. За короткий отрезок времени публикация набрала множество отметок «Нравится».