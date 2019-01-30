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Huawei представила смартфон среднего класса Y6 Pro 2019 с кожаной задней панелью

Одна из крупнейших мировых компаний Huawei недавно презентовала новейший смартфон среднего класса под названием Huawei Y6 Pro 2019. Представленная в Шри-Ланке модель поучила кожаную заднюю панель, большой дисплей и каплевидный вырез.

Huawei представила смартфон среднего класса Y6 Pro 2019 с кожаной задней панелью

Флагман имеет очень интересный дизайн с кожаной отделкой, но не исключено, что это может быть лишь имитацией кожи. Диагональ экрана представленного Huawei Y6 Pro 2019 составляет 6, 09 дюйма с разрешением 1520 x 720 пикселей. Разработчики решили установить в девайсе фронтальную и основную камеру на 8 и 13 Мп соответственно. Дактилоскопический датчик в мобильном устройстве отсутствует, зато есть функция распознавания лиц.

Новинка оборудована мощным аккумулятором емкостью в 3000 мАч. Объем ОЗУ равен 3 ГБ, а флэш-накопителя - 32 ГБ. Функционировать Y6 Pro 2019 будет на базе операционной системы Android 9 Pie с EMUI 9.0. Дата появления нового продукта китайской компании-разработчика на рынке и его стоимость остается неизвестной.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:15

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