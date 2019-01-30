АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Зеленый кофе способствует похудению

Группа исследователей изучила свойства зеленых кофейных зерен. Стало известно, что зеленый кофе способствует снижению веса и даже уменьшает количество сахара в крови.

Зеленый кофе способствует похудению

Ученые установили, что в таких зернах содержится полезная для человека хлорогеновая кислота. Ее свойства помогают расщеплять сахар и выводить его из организма. При этом побочные эффекты не проявляются. Однако некоторые медики считают, что кислота не так безопасна. Если ее употреблять с жирными продуктами, то это может спровоцировать увеличение веса. Хлорогеновую кислоту не следует добавлять в рацион детям, беременным, а также людям с сердечными заболеваниями.

В зеленом кофе содержится также липоевая кислота, которая регулирует жировой обмен в организме. Напиток из зерен очень концентрированный, если употреблять его в чистом виде. Поэтому следует использовать экстракт в капсулах для более приятного вкуса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei представила смартфон среднего
Зеленый кофе способствует похудению
Разработчик приложений раскрыл
Украина не смогла продать в США
Бари Алибасов в шутку объявил себя
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Нюша выбирала имя для дочери, учитывая
«Теория Теслы»: Пирамиды способны к
Жанна Бадоева рассказала о съемках
Audi начала продажи спецверсии купе и
Планета Сатурн вращается быстрее Земли
Павел Воля нашел на пляже «Дюймовочку»
В Айдахо на камеру сняли снежного
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Жители Мексики сняли на камеру НЛО,
Иван Ургант представил свое видение
Компания Razer ко Дню Влюблённых
Гарри Галкин проплыл под водой 20 метров
Алексей Ягудин объяснил, почему его
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Дана Борисова отправилась в
Александр Овечкин зажигательно
У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от
Иван Ургант попал в ДТП во время отдыха
Памела Андерсон на вечеринке Lambertz
Игорь Крутой купил матери квартиру за
Блогер после разборки смартфона Xiaomi
Медики назвали способы детоксикации
Арнольд Шварценеггер съел огромный
Раскрыто будущее Соединённых Штатов
Просмотреть все новости