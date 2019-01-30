Зеленый кофе способствует похудению





Ученые установили, что в таких зернах содержится полезная для человека хлорогеновая кислота. Ее свойства помогают расщеплять сахар и выводить его из организма. При этом побочные эффекты не проявляются. Однако некоторые медики считают, что кислота не так безопасна. Если ее употреблять с жирными продуктами, то это может спровоцировать увеличение веса. Хлорогеновую кислоту не следует добавлять в рацион детям, беременным, а также людям с сердечными заболеваниями.В зеленом кофе содержится также липоевая кислота, которая регулирует жировой обмен в организме. Напиток из зерен очень концентрированный, если употреблять его в чистом виде. Поэтому следует использовать экстракт в капсулах для более приятного вкуса.