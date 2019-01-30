Разработчик приложений раскрыл подробности о новом iPad mini





По его мнению, новые планшеты «обоих размеров» будут теперь иметь поддержку клавиатуры Smart Keyboard, а также стилуса Apple Pencil. Версия mini подобные возможности получит первый раз. Кроме того, разработчик подтвердил, что корпорация сохранит в планшетах датчик Touch ID. При этом фирменное распознавание лица устанавливаться на девайсы не будет.Вероятно, в первых кварталах текущего года компания представит недорогой планшет и пятую генерацию iPad mini, не получавшего обновлений более 3 лет. Новинка должна получить другой процессор и дешевую панель дисплея. iPad может быть оснащен 10-дюймовым экраном, который будет иметь более тонкие рамки (сейчас используется 9,7-дюймовый).