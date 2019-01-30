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Участница «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что любит Алексея Безуса больше, чем родную мать

Возлюбленная Алексея Безуса Милена Безбородова разоткровенничалась с поклонниками реалити-шоу «Дом-2».

По словам Милены, она на самом деле испытывает к своему избраннику Алексею очень сильные чувства, которых у нее не было даже к своим родителям.

Участница «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что любит Алексея Безуса больше, чем родную мать

Безус и Безбородова ежедневно заявляют о том, что хотят расстаться. Влюбленные уже несколько раз собирали вещи и разъезжались по разным комнатам, однако спустя несколько дней все равно снова мирились.

Оба участника «Дома-2» признаются, что являются весьма эмоциональными личностями, однако зачастую влюбленные ругаются из-за истерик Милены либо же из-за пристрастия Алексея к горячительным напиткам. Как оказалось, парочка хорошо понимает, что постоянно жить на таком «драйве» у них не получится.

«Многие видят, какие странные и больные у нас отношения..Мы тоже это знаем, но и таким вот отношениям есть место быть! Мы с Лешей любим друг друга и это главное!», - заявила Безбородова в недавнем прямом эфире.


Участница «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что любит Алексея Безуса больше, чем родную мать

Нужно сказать, что Милена попыталась донести поклонника, что никогда и ни к кому за всю свою жизнь не испытывала таких сильных чувств, как к Алексею. Девушка подчеркнула, что даже свою родную мать, которая отдала ее в свое время в детский дом, она никогда так не любила, как Безуса.

Выяснилось, что Безбородова по-прежнему верит в то, что им с Лешей суждено быть вместе, поэтому не намерена отпускать возлюбленного, даже если он сам ее об этом попросит.

«Я Лешу люблю больше родной матери! И если ее я отпустила, то его не отдам никому и никогда!», - отметила Милена.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:55

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