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Бари Алибасов в шутку объявил себя тренером женской сборной РФ по футболу

Накануне Бари Алибасов в своем Instagram-аккаунте опубликовал новый ролик, в котором запечатлено, как продюсер выстраивает в ряд несколько девушек. Артист под видео оставил пост, в котором в шутку заявил, что теперь он новый тренер в женской сборной России по футболу.

Бари Алибасов в шутку объявил себя тренером женской сборной РФ по футболу


В ролике показано, как Бари Каримович помогает девушкам «занять позицию в стенке». Стоит отметить, что в «алибасовской стенке» присутствуют также и участники группы «На-На», но основное внимание популярный продюсер уделил, конечно же, красавицам.

Видео за четырнадцать часов собрало около 3 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых поклонники заявили, что с таким тренером женская сборная точно победит. По словам фанатов, с такими «красотками» Бари Каримовичу стоит создать новую группу. Другие подписчики отметили, что девочкам очень повезло, так как их тренирует сам Бари Алибасов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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