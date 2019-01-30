Бари Алибасов в шутку объявил себя тренером женской сборной РФ по футболу
Накануне Бари Алибасов в своем Instagram-аккаунте опубликовал новый ролик, в котором запечатлено, как продюсер выстраивает в ряд несколько девушек. Артист под видео оставил пост, в котором в шутку заявил, что теперь он новый тренер в женской сборной России по футболу.
В ролике показано, как Бари Каримович помогает девушкам «занять позицию в стенке». Стоит отметить, что в «алибасовской стенке» присутствуют также и участники группы «На-На», но основное внимание популярный продюсер уделил, конечно же, красавицам.
Видео за четырнадцать часов собрало около 3 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых поклонники заявили, что с таким тренером женская сборная точно победит. По словам фанатов, с такими «красотками» Бари Каримовичу стоит создать новую группу. Другие подписчики отметили, что девочкам очень повезло, так как их тренирует сам Бари Алибасов.
В ролике показано, как Бари Каримович помогает девушкам «занять позицию в стенке». Стоит отметить, что в «алибасовской стенке» присутствуют также и участники группы «На-На», но основное внимание популярный продюсер уделил, конечно же, красавицам.
Видео за четырнадцать часов собрало около 3 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых поклонники заявили, что с таким тренером женская сборная точно победит. По словам фанатов, с такими «красотками» Бари Каримовичу стоит создать новую группу. Другие подписчики отметили, что девочкам очень повезло, так как их тренирует сам Бари Алибасов.