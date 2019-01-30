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Нюша выбирала имя для дочери, учитывая ее знак зодиака

Известная российская певица Нюша 6 ноября стала мамой дочери. Роды проходили в одной из клиник Майами, где ей во всем помогал супруг Игорь Сивов. Артистка заранее выбирала имя своей наследницы и учитывала даже знак ее зодиака, зная примерную дату родов.
Нюша выбирала имя для дочери, учитывая ее знак зодиака

Нюша отправилась в Майами еще до родов, где и дожидалась того самого дня. После счастливого события, она и ее супруг Игорь Сивов долгое время оставались за океаном. Любопытно, что имя наследницы певица не обнародовала до сих пор. Однако прилетев в Москву, она уже успела дать интервью, где рассказала, как его выбирала и почему скрывает. По словам Нюши, это очень личный вопрос. Единственное, что она может раскрыть – девочка не будет носить имя кого-то из ее родственников, поскольку мама хочет, чтобы у нее была своя судьба.
Нюша выбирала имя для дочери, учитывая ее знак зодиака

Нюша отметила, что пол будущего ребенка им с мужем был известен очень давно, но имя утвердилось только после того, как они посмотрели дочери в глаза.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:51

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