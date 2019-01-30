Нюша выбирала имя для дочери, учитывая ее знак зодиака





Нюша отправилась в Майами еще до родов, где и дожидалась того самого дня. После счастливого события, она и ее супруг Игорь Сивов долгое время оставались за океаном. Любопытно, что имя наследницы певица не обнародовала до сих пор. Однако прилетев в Москву, она уже успела дать интервью, где рассказала, как его выбирала и почему скрывает. По словам Нюши, это очень личный вопрос. Единственное, что она может раскрыть – девочка не будет носить имя кого-то из ее родственников, поскольку мама хочет, чтобы у нее была своя судьба.Нюша отметила, что пол будущего ребенка им с мужем был известен очень давно, но имя утвердилось только после того, как они посмотрели дочери в глаза.