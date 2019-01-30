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«Теория Теслы»: Пирамиды способны к накоплению электрического заряда

Учёные проверили теорию о том, что египетские пирамиды способны к накоплению электрического заряда. По образцу усыпальниц фараонов Никола Тесла спроектировал свою Башню Ворденклиф.
«Теория Теслы»: Пирамиды способны к накоплению электрического заряда

По последним данным учёных, проверяющим теорию знаменитого физика, египетские пирамиды накапливают электрозаряды. Градиент напряжения между ионосферой и Землёй, называемой Теслой пластиной одного конденсатора, составляет 400 тыс. вольт. На стенах пирамид, как выяснил учёный, силовые линии электрозаряда достигают полей действия Солнца. К примеру, напряжение равно 14,6 тыс. вольт на вершине усыпальницы в Гизе.

Данные знания применялись Теслой при возведении Башни Ворденклиф. Создатель придал постройке форму восьмиугольника или пирамиды для лучшей стабилизации. Температуру в разрядной трубке башни планировалось довести до 30 градусов, создав искусственный луч.

Вместо естественного света необходимо было генерировать разряд из большого числа ионов при помощи созданного трансформатором высокого напряжения. Как известно, важнейшим открытием Теслы является предоставление всем людям бесплатной энергии, однако наработки физика так и не получили широкого применения.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:45

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