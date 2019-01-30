Жанна Бадоева рассказала о съемках нового проекта

Ранее звезда показывала фотографию у самолета, и фанаты пожелали ведущей хорошо отдохнуть, решив, что у нее отпуск. При этом Бадоева отметила, что собирается работать, а не валяться на пляже.«Сначала океан, а затем работа! Благодарю за пожелания хорошо отдохнуть, но мы будем работать!» – подписала ведущая снимок, где она стоит в купальнике на побережье. Бадоева добавила, что со своей группой собирается делать новый проект. Поклонники написали, что с нетерпением ждут новую программу. Некоторые фолловеры узнали место, которое заснято на фото, и пожелали звезде плодотворно поработать, а также успеть отдохнуть.