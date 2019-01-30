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Audi начала продажи спецверсии купе и родстеров TT 20th Anniversary Edition

Фирма Audi заявила касательно начала реализаций юбилейной специальной вариации купе, а также родстеров модификации TT 20th Anniversary Edition, которые выпустили в честь двадцатилетия транспортного средства. Тираж является ограниченным.

Audi начала продажи спецверсии купе и родстеров TT 20th Anniversary Edition

Современные юбилейные Audi TT окрашены в оттенок Aviator Grey. Речь идёт о жемчужном металлике. Для Соединённых Штатов предлагается расцветка Nimbus Grey - серый металлик. Центральную консоль, рулевое колесо, дверные подлокотники, а также автомобильные сиденья в стиле "Спорт" отделали коричневой качественной кожей типа Moccasin Brown Fine Nappa. Её дополняет особая жёлтая "бейсбольная" контрастная строчка. Также имеют место значки "TT 20 Years". В них просматривается уникальный серийный номер. Спецверсию оснащают задними OLED-фонарями, выхлопной трубой из нержавеющей надёжной стали, уникальными 19-дюймовыми дисками, глянцевыми черными элементами внешней отделки, выгравированными матовыми кольцами Audi.

Родстеры и купе наделили двухлитровым четырехцилиндровой силовой установкой с турбонаддувом на 231 лошадиных сил. Мотор работает КП S tronic на семь ступеней (используется двойное сцепление). До первой сотни авто разгоняется примерно за 5,2 сек. У родстера этот показатель больше на 0,2 сек. Стандартное оснащение юбилейного автомобиля включает аудио Bang & Olufsen, качественную цифровую приборную панель, беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Купе в США расценивается в $52 900, а родсер – $56 800.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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