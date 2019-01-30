Планета Сатурн вращается быстрее Земли в два раза
Американские ученые исследовали, сколько длятся сутки на Сатурне. Как выяснилось, планета вращается вокруг себя, затрачивая в два раза меньше времени за один оборот, чем Земля.
Такую информацию сообщили исследователи планеты. Изучение проходило путем наблюдения за кольцами вокруг Сатурна, которые колеблются во время его вращения. Небесное тело совершает полный оборот, затрачивая всего десять с половиной часов.
Ученые сделали вывод, что по количеству затрачиваемого времени для оборота вокруг своей оси Сатурн приближен к Юпитеру, который успевает завершить оборот за 9,8 часов. Дольше всего приходится вращаться Венере. Сутки на этой планете длятся 243 дня.
Ранее было известно, что в июле этого года земные наблюдатели смогут увидеть кольцо Сатурна очень отчетливо. Заметен будет и Титан, самый большой спутник этой планеты.
Такую информацию сообщили исследователи планеты. Изучение проходило путем наблюдения за кольцами вокруг Сатурна, которые колеблются во время его вращения. Небесное тело совершает полный оборот, затрачивая всего десять с половиной часов.
Ученые сделали вывод, что по количеству затрачиваемого времени для оборота вокруг своей оси Сатурн приближен к Юпитеру, который успевает завершить оборот за 9,8 часов. Дольше всего приходится вращаться Венере. Сутки на этой планете длятся 243 дня.
Ранее было известно, что в июле этого года земные наблюдатели смогут увидеть кольцо Сатурна очень отчетливо. Заметен будет и Титан, самый большой спутник этой планеты.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:25