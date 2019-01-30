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Планета Сатурн вращается быстрее Земли в два раза

Американские ученые исследовали, сколько длятся сутки на Сатурне. Как выяснилось, планета вращается вокруг себя, затрачивая в два раза меньше времени за один оборот, чем Земля.

Планета Сатурн вращается быстрее Земли в два раза

Такую информацию сообщили исследователи планеты. Изучение проходило путем наблюдения за кольцами вокруг Сатурна, которые колеблются во время его вращения. Небесное тело совершает полный оборот, затрачивая всего десять с половиной часов.

Ученые сделали вывод, что по количеству затрачиваемого времени для оборота вокруг своей оси Сатурн приближен к Юпитеру, который успевает завершить оборот за 9,8 часов. Дольше всего приходится вращаться Венере. Сутки на этой планете длятся 243 дня.

Ранее было известно, что в июле этого года земные наблюдатели смогут увидеть кольцо Сатурна очень отчетливо. Заметен будет и Титан, самый большой спутник этой планеты.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:25

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