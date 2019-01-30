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Павел Воля нашел на пляже «Дюймовочку» и решил забрать себе

Павел Воля, являющийся резидентом Comedy Club, накануне обнародовал в соцсети Instagram новый снимок с супругой Ляйсан Утяшевой. Юморист под фото написал, что на пляже нашел «Дюймовочку» и решил забрать себе.

Павел Воля нашел на пляже «Дюймовочку» и решил забрать себе

На публикации Воля позирует крупным планом, при этом показывает пальцем на Ляйсан. Из-за того, что Утяшева лежит вдалеке, это выглядит так, как будто спортсменка может уместиться у Павла на ладони. Пост шоумена в течение одиннадцати часов собрал свыше 209 тысяч отметок «Мне нравится» и около 860 комментариев.

Подписчики отметили, что «Дюймовочка» очень хороша, и правильно артист сделал, что забрал ее с собой. Некоторые поклонники заявили, что супруга Воли больше похожа на «Русалочку». Фанаты также подчеркнули, что они являются замечательной парой, на которую приятно смотреть. Они пожелали супругам большой любви и понимания.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:22

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