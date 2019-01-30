Павел Воля нашел на пляже «Дюймовочку» и решил забрать себе

На публикации Воля позирует крупным планом, при этом показывает пальцем на Ляйсан. Из-за того, что Утяшева лежит вдалеке, это выглядит так, как будто спортсменка может уместиться у Павла на ладони. Пост шоумена в течение одиннадцати часов собрал свыше 209 тысяч отметок «Мне нравится» и около 860 комментариев.Подписчики отметили, что «Дюймовочка» очень хороша, и правильно артист сделал, что забрал ее с собой. Некоторые поклонники заявили, что супруга Воли больше похожа на «Русалочку». Фанаты также подчеркнули, что они являются замечательной парой, на которую приятно смотреть. Они пожелали супругам большой любви и понимания.