В Айдахо на камеру сняли снежного человека
В штате Айдахо (США) один из местных жителей Боб Смит обнаружил странное явление на склоне холма. Очевидец издалека наблюдал за некой антропоморфной фигурой, напоминающей снежного человека. Ему удалось запечатлеть увиденное на камеру.
Боб Смит находился около реки под названием Салмон, когда увидел необычную фигуру вдали на холме. По словам автора ролика, загадочный чужак не является человеком или каким-нибудь животным. Это - бигфут или снежный человек, уверен американец.
Он очень испугался увидев таинственное существо и задумался: почему йети долго пребывал на открытом пространстве, где его и заметили. К слову, место "обитания" снежного человека находится между лесом Салмон-Чаллис и национальным заповедником под названием Пайетт. Эти дикие территории прекрасно подходят для убежища известных в народе бигфутов, полагают любители паранормальных явлений.
Криптозоологи сообщили: возле реки Салмон и раньше встречались высокие прямоходящие существа с густой темной шерстью. Они уверены, что река - единственный источник питьевой воды для представителей реликтовых гоминидов, и кадры, опубликованные Смитом, это подтверждают.
Боб Смит находился около реки под названием Салмон, когда увидел необычную фигуру вдали на холме. По словам автора ролика, загадочный чужак не является человеком или каким-нибудь животным. Это - бигфут или снежный человек, уверен американец.
Он очень испугался увидев таинственное существо и задумался: почему йети долго пребывал на открытом пространстве, где его и заметили. К слову, место "обитания" снежного человека находится между лесом Салмон-Чаллис и национальным заповедником под названием Пайетт. Эти дикие территории прекрасно подходят для убежища известных в народе бигфутов, полагают любители паранормальных явлений.
Криптозоологи сообщили: возле реки Салмон и раньше встречались высокие прямоходящие существа с густой темной шерстью. Они уверены, что река - единственный источник питьевой воды для представителей реликтовых гоминидов, и кадры, опубликованные Смитом, это подтверждают.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:16