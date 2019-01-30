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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе мод

Дети известного телеведущего Максима Галкина и легендарной певицы Аллы Пугачевой приняли участие в показе мод. Мероприятие проходило в теплой стране, видимо там, где чета проводит отпуск. Видеоролик с детским дефиле опубликован в аккаунте Лизы Галкиной.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе мод

Дочь Пугачевой и Галкина показала несколько летних платьев: розовое и с узорами из цветов. Также произошла забавная ситуация, у нее не сразу получилось надеть ветровку, которую нужно было показать, как пример защиты от дождя. Гарри Галкин вышел на подиум в шортах и пиджаке, надетом на голое тело, а из аксессуаров на нем была шляпа и солнцезащитные очки.

Читатели блога юной модницы засыпали их с братом комплиментами. Кто-то уже заметил сходство детей с их знаменитыми родителями: «Лиза очень похожа на Аллу Борисовну, а Гарри — на Максима».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:09

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