Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе мод

Дочь Пугачевой и Галкина показала несколько летних платьев: розовое и с узорами из цветов. Также произошла забавная ситуация, у нее не сразу получилось надеть ветровку, которую нужно было показать, как пример защиты от дождя. Гарри Галкин вышел на подиум в шортах и пиджаке, надетом на голое тело, а из аксессуаров на нем была шляпа и солнцезащитные очки.Читатели блога юной модницы засыпали их с братом комплиментами. Кто-то уже заметил сходство детей с их знаменитыми родителями: «Лиза очень похожа на Аллу Борисовну, а Гарри — на Максима».