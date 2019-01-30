Гарри Галкин проплыл под водой 20 метров
Максим Галкин рассказал в Instagram, как его сын Гарри проплыл под водой 20 метров. Мальчик с лёгкостью опускается на глубину больше 2 метров.
На странице Галкина в соцсети появилось видео, где пятилетний Гарри демонстрирует свои навыки пловца. Вместе с сестрой мальчик часто посещает бассейн. Двойняшки хорошо держатся на воде. Так, ранее юморист показывал, как резво плавает Лиза, ничуть не боясь глубины. Как оказалось, Гарри преуспел даже больше сестры, ведь погружается на глубину более двух метров и способен на ней проплыть значительное для ребёнка расстояние.
Поклонники пришли в восторг от умений Гарри надолго задерживать дыхание и ловко двигаться под водой. Фанаты звёздной семьи назвали мальчика маленьким Ихтиандром - человеком-амфибией. Отметим, что удивляют родителей двойняшки и своим не по годам развитым интеллектом, легко справляясь со сложными играми и задачами.
Ранее Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах.
На странице Галкина в соцсети появилось видео, где пятилетний Гарри демонстрирует свои навыки пловца. Вместе с сестрой мальчик часто посещает бассейн. Двойняшки хорошо держатся на воде. Так, ранее юморист показывал, как резво плавает Лиза, ничуть не боясь глубины. Как оказалось, Гарри преуспел даже больше сестры, ведь погружается на глубину более двух метров и способен на ней проплыть значительное для ребёнка расстояние.
"Гарри даёт! Двадцать метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров", - похвастался Галкин успехами сына.
Поклонники пришли в восторг от умений Гарри надолго задерживать дыхание и ловко двигаться под водой. Фанаты звёздной семьи назвали мальчика маленьким Ихтиандром - человеком-амфибией. Отметим, что удивляют родителей двойняшки и своим не по годам развитым интеллектом, легко справляясь со сложными играми и задачами.
Ранее Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:46