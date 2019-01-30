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Иван Ургант представил свое видение сериала «Султан моего сердца»

В своем вечернем шоу Иван Ургант продемонстрировал шуточную пародию-продолжение популярного турецкого сериала. Уже полюбившийся зрителям «Султан моего сердца» выходит на Первом канале.

Иван Ургант представил свое видение сериала «Султан моего сердца»

Ургант представил, как могли бы развиваться события во втором сезоне сериала. Ведущий показал зрителям свою версию под названием «Ургант моего сердца». В ролике Иван Ургант встречается с актером, сыгравшим главную роль в сериале, Али Эрсаном Дуру. Комик заявляет, что теперь он будет играть женскую роль в сериале. Актер в недоумении пытается возразить, потому что с главной героиней Анной у них велась любовная линия. На что Ургант заявил, что для них с Дуру найдутся занятия поинтереснее.


В конце пародии ведущий сообщил, что должен познакомиться со всеми женами в гареме, раз уж им придется жить вместе. Также он принес извинения за свой наряд – пляжные шорты и рубашку, ведь именно в таком виде, по его мнению, должны выглядеть в Турции.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:52

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