Иван Ургант представил свое видение сериала «Султан моего сердца»





Ургант представил, как могли бы развиваться события во втором сезоне сериала. Ведущий показал зрителям свою версию под названием «Ургант моего сердца». В ролике Иван Ургант встречается с актером, сыгравшим главную роль в сериале, Али Эрсаном Дуру. Комик заявляет, что теперь он будет играть женскую роль в сериале. Актер в недоумении пытается возразить, потому что с главной героиней Анной у них велась любовная линия. На что Ургант заявил, что для них с Дуру найдутся занятия поинтереснее.В конце пародии ведущий сообщил, что должен познакомиться со всеми женами в гареме, раз уж им придется жить вместе. Также он принес извинения за свой наряд – пляжные шорты и рубашку, ведь именно в таком виде, по его мнению, должны выглядеть в Турции.