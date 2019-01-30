АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Алексей Ягудин объяснил, почему его жена Татьяна Тотьмянина провела отпуск в гипсе

Алексей Ягудин объяснил поклонникам, почему его жена Татьяна Тотьмянина провела отпуск в Дубае в гипсе. Известная фигуристка получила травму в 2017 году, и ей пришлось перенести 4 операции, к семье на отдых, как рассказал её супруг, артистка прилетела после последней, проведенной в Германии.

Алексей Ягудин объяснил, почему его жена Татьяна Тотьмянина провела отпуск в гипсе

Олимпийский чемпион отметил: жена долго ждала оперативного вмешательства. У нее оставалось много выступлений, и поэтому Татьяна Тотьмянина надеялась, что операция пройдет быстро и успешно. Последним совместным выступлением знаменитой пары перед её поездкой в Германию стало "Ромео и Джульетта". Спектакль состоялся 8 января в Казани.

Фигуристка призналась, что каталась, несмотря на ужасную боль в ноге. Для нее главное - работать, чтобы никого не подвести, "пока нога не откажет".
Алексей Ягудин объяснил, почему его жена Татьяна Тотьмянина провела отпуск в гипсе

В Германии медицинские специалисты заявили, что проведенные ранее операции не улучшили состояние, а только причинили вред звезде. Они выяснили: у Татьяны Тотьмяниной оказался двойной перелом. Знаменитости пришлось оперировать ногу в пятый раз, после этого артистка смогла прилететь в Дубай к мужу и дочерям, но с гипсом на ноге.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Ягудин объяснил, почему его
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Дана Борисова отправилась в
Александр Овечкин зажигательно
У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от
Иван Ургант попал в ДТП во время отдыха
Памела Андерсон на вечеринке Lambertz
Игорь Крутой купил матери квартиру за
Блогер после разборки смартфона Xiaomi
Медики назвали способы детоксикации
Арнольд Шварценеггер съел огромный
Раскрыто будущее Соединённых Штатов
Причиной развода певицы Бьянки с
Искусственный интеллект поможет в
Сексуальное возбуждение повышает
Эксперт рассказала о правилах очищения
Главный кардиолог России рассказал о
Анастасия Волочкова устроила скандал в
Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских
Nubia обещает привезти на MWC-2019
Участник группы «Корни» Александр
В России начали продавать полноэкранные
Ученые опубликовали самый большой в
В Подмосковье в апреле с конвейера
Астрономы обнаружили
Продажи нового Fiat Doblo Combi с
Прочнее Redmi Note 7: компания Ulefone
Поклонники «Игры престолов» выбрали
Honor в апреле официально представит
Подведены итоги 500-летнего научного
Просмотреть все новости