Алексей Ягудин объяснил, почему его жена Татьяна Тотьмянина провела отпуск в гипсе

Олимпийский чемпион отметил: жена долго ждала оперативного вмешательства. У нее оставалось много выступлений, и поэтому Татьяна Тотьмянина надеялась, что операция пройдет быстро и успешно. Последним совместным выступлением знаменитой пары перед её поездкой в Германию стало "Ромео и Джульетта". Спектакль состоялся 8 января в Казани.Фигуристка призналась, что каталась, несмотря на ужасную боль в ноге. Для нее главное - работать, чтобы никого не подвести, "пока нога не откажет".В Германии медицинские специалисты заявили, что проведенные ранее операции не улучшили состояние, а только причинили вред звезде. Они выяснили: у Татьяны Тотьмяниной оказался двойной перелом. Знаменитости пришлось оперировать ногу в пятый раз, после этого артистка смогла прилететь в Дубай к мужу и дочерям, но с гипсом на ноге.