Компания Razer ко Дню Влюблённых выпустила ноутбук Razer Blade Stealth Quartz





Модель оснащают процессором Intel Core i7-8565U восьмой генерации, ОЗУ на 16 Гб, SSD-накопителем PCIe объёмом на 256 Гб, дискретной современной видеокартой типа Nvidia MX 150, дисплеем Full HD на 13,3 дюймов (разрешение 1920 x 1080). Фирма Razer порадует многих любителей розовой техники целым рядом дополнительных аксессуаров, которые выполнены в аналогичном стиле. Вместе с современным новым ноутбуком предлагается обзавестись розовой мышью, клавиатурой и наушниками. На рынке очень редко встречаются ноутбуки розовой расцветки. Вследствие этого модель является практически уникальной.Мин-Лян Тань, занимающий должность генерального директора фирмы, заявил, что ограниченное издание версии Blade Stealth 13 с розовой расцветкой должно покорить сердца многих любителей устройств Razer. Новинка стоит $1 599. Модель начнут реализовывать 29 января.