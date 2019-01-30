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Компания Razer ко Дню Влюблённых выпустила ноутбук Razer Blade Stealth Quartz

Представители компании Razer заявили, что к празднованию Дня Влюблённых запланирован выход на рынок нового современного ноутбука модификации Razer Blade Stealth Quartz. Устройство имеет розовый оттенок.

Компания Razer ко Дню Влюблённых выпустила ноутбук Razer Blade Stealth Quartz


Модель оснащают процессором Intel Core i7-8565U восьмой генерации, ОЗУ на 16 Гб, SSD-накопителем PCIe объёмом на 256 Гб, дискретной современной видеокартой типа Nvidia MX 150, дисплеем Full HD на 13,3 дюймов (разрешение 1920 x 1080). Фирма Razer порадует многих любителей розовой техники целым рядом дополнительных аксессуаров, которые выполнены в аналогичном стиле. Вместе с современным новым ноутбуком предлагается обзавестись розовой мышью, клавиатурой и наушниками. На рынке очень редко встречаются ноутбуки розовой расцветки. Вследствие этого модель является практически уникальной.

Мин-Лян Тань, занимающий должность генерального директора фирмы, заявил, что ограниченное издание версии Blade Stealth 13 с розовой расцветкой должно покорить сердца многих любителей устройств Razer. Новинка стоит $1 599. Модель начнут реализовывать 29 января.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:48

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