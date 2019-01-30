Жена Тарасова Анастасия Костенко радикально сменила имидж

«Насть, зачем ты испортила себе волосы? Раньше такой красоткой была, а сейчас..Тебе не пойдут светлые волосы!», «Костенко, это кто тебе идею подкинул – стать блондинкой?! Не твой любимый муж случайно», - продолжают комментировать преображение третьей супруги Тарасова в Сети.

«Разве не понятно? Тарасову всегда нравились блондинки! Вспомните двух предыдущих жен! Вот увидите, скоро Костенко станет обладательницей белых локонов!», - заявил один из поклонников модели.





Вчера модель опубликовала у себя на страничке в Instagram новый Stories, на котором продемонстрировала, что изменила цвет локонов, а также поспешила поинтересоваться у подписчиков, нравится ли им ее новый образ.Как стало известно, после того, как Дмитрий Тарасов уехал на сборы, его жена поняла, что нужно что-то менять в себе, поэтому решила перекраситься. И теперь можно с уверенностью сказать, что Костенко совсем скоро станет обладательницей белокурых волос.Нужно сказать, что результат ее преображения понравился мало кому. В рубрике Stories в Instagram Анастасия разместила опрос, в котором поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей этот цвет волос или же нет. Отметим, что положительно ответило только 29% фолловеров, а вот 71% читателей проголосовали за вариант «непонятно».Стоит отметить, что у некоторых подписчиков Анастасии появились некие подозрения. По их словам, это Дмитрий попросил жену перекраситься.