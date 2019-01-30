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Жена Тарасова Анастасия Костенко радикально сменила имидж

24-летняя супруга известного российского спортсмена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко впервые решилась на радикальные изменения во внешности.

Вчера модель опубликовала у себя на страничке в Instagram новый Stories, на котором продемонстрировала, что изменила цвет локонов, а также поспешила поинтересоваться у подписчиков, нравится ли им ее новый образ.

Жена Тарасова Анастасия Костенко радикально сменила имидж

Как стало известно, после того, как Дмитрий Тарасов уехал на сборы, его жена поняла, что нужно что-то менять в себе, поэтому решила перекраситься. И теперь можно с уверенностью сказать, что Костенко совсем скоро станет обладательницей белокурых волос.

Нужно сказать, что результат ее преображения понравился мало кому. В рубрике Stories в Instagram Анастасия разместила опрос, в котором поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей этот цвет волос или же нет. Отметим, что положительно ответило только 29% фолловеров, а вот 71% читателей проголосовали за вариант «непонятно».

«Насть, зачем ты испортила себе волосы? Раньше такой красоткой была, а сейчас..Тебе не пойдут светлые волосы!», «Костенко, это кто тебе идею подкинул – стать блондинкой?! Не твой любимый муж случайно», - продолжают комментировать преображение третьей супруги Тарасова в Сети.


Жена Тарасова Анастасия Костенко радикально сменила имидж

Стоит отметить, что у некоторых подписчиков Анастасии появились некие подозрения. По их словам, это Дмитрий попросил жену перекраситься.

«Разве не понятно? Тарасову всегда нравились блондинки! Вспомните двух предыдущих жен! Вот увидите, скоро Костенко станет обладательницей белых локонов!», - заявил один из поклонников модели.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35

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