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Дана Борисова отправилась в международный антинаркотический лагерь

Знаменитая телеведущая Дана Борисова в своем блоге Instagram рассказала, что отправилась в международный антинаркотический лагерь, помогать людям бороться с их проблемами. Поклонники оценили поступок своего кумира.
Дана Борисова отправилась в международный антинаркотический лагерь

Дана Борисова не так давно лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в Таиланде и совершенно этого не скрывает. Бороться с таким же недугом туда приезжали ныне покойные российские музыканты Евгений Осин и Крис Кельми. После своего удачного завершения лечения теледива решила помогать другим. На сегодняшний день она находится на двенадцатом международном зимнем антинаркотическом лагере. Информацию об этом она разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram. И отметила, что туда прибыло уже более 1000 человек из Германии, России, Таиланда, Израиля и многих других. Под постом она сообщила, что совсем скоро они будут принимать представителей шоу-бизнеса и телевидения, которые поделятся своей непростой историей.

Читатели блога Даны Борисовой целиком и полностью поддержали ее в проявлении такой инициативы. Ведь люди с такими проблемами должны знать, что они не одиноки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:28

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