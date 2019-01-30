Дана Борисова отправилась в международный антинаркотический лагерь

Дана Борисова не так давно лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в Таиланде и совершенно этого не скрывает. Бороться с таким же недугом туда приезжали ныне покойные российские музыканты Евгений Осин и Крис Кельми. После своего удачного завершения лечения теледива решила помогать другим. На сегодняшний день она находится на двенадцатом международном зимнем антинаркотическом лагере. Информацию об этом она разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram. И отметила, что туда прибыло уже более 1000 человек из Германии, России, Таиланда, Израиля и многих других. Под постом она сообщила, что совсем скоро они будут принимать представителей шоу-бизнеса и телевидения, которые поделятся своей непростой историей.Читатели блога Даны Борисовой целиком и полностью поддержали ее в проявлении такой инициативы. Ведь люди с такими проблемами должны знать, что они не одиноки.