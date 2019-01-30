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У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от алкоголя посинело пол-лица

В социальных сетях появились новые фотографии бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Коляна Должанского, которые шокировали интернет-пользователей.

На свежих снимках Коляна сложно не обратить внимания на то, что у него посинела половина лица.

У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от алкоголя посинело пол-лица

Известно, что Должанский покинул скандально-известную телестройку несколько лет назад, однако до сих пор за его личной жизнью продолжают следить преданные поклонники. Отметим, что вместе с Коляном покинула проект и эра фриков, которых в свое время на реалити-шоу было очень много.

По словам некоторых телезрителей, невзирая на то, что Должанскому так и не удалось отыскать свою вторую половинку в стенах проекта, он все равно запомнился им как яркий и довольно эпатажный участник.

Несколько часов назад в Instagram появились новые снимки Коляна, на которых бывший участник «Дома-2» запечатлен в компании своего коллеги. На фотографиях лицо Должанского выглядит, мягко говоря, не очень натурально, что отметили многие фолловеры.

У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от алкоголя посинело пол-лица

«Должанский, а что у тебя с лицом? Чего пол-лица посинело?», «Колян, это грим или ты с кем-то подрался?», «Должанский, бросай пить! Разве сам не видишь, что у тебя уже лицо синеет от избытка алкоголя в крови», - продолжают писать в Сети.

Спустя несколько часов после того, как новые кадры Должанского появились в социальных сетях, его близкий приятель прокомментировал их. Он заявил, что лицо Коляна посинело не из-за очередной потасовки, а из-за пониженного иммунитета на фоне постоянного употребления спиртных напитков.

«Никто Коляна не побил! Просто у него иммунитет ослабел из-за горячительных напитков!», - заявил близкий приятель Должанского.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11

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