У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от алкоголя посинело пол-лица

«Должанский, а что у тебя с лицом? Чего пол-лица посинело?», «Колян, это грим или ты с кем-то подрался?», «Должанский, бросай пить! Разве сам не видишь, что у тебя уже лицо синеет от избытка алкоголя в крови», - продолжают писать в Сети.

«Никто Коляна не побил! Просто у него иммунитет ослабел из-за горячительных напитков!», - заявил близкий приятель Должанского.







На свежих снимках Коляна сложно не обратить внимания на то, что у него посинела половина лица.Известно, что Должанский покинул скандально-известную телестройку несколько лет назад, однако до сих пор за его личной жизнью продолжают следить преданные поклонники. Отметим, что вместе с Коляном покинула проект и эра фриков, которых в свое время на реалити-шоу было очень много.По словам некоторых телезрителей, невзирая на то, что Должанскому так и не удалось отыскать свою вторую половинку в стенах проекта, он все равно запомнился им как яркий и довольно эпатажный участник.Несколько часов назад в Instagram появились новые снимки Коляна, на которых бывший участник «Дома-2» запечатлен в компании своего коллеги. На фотографиях лицо Должанского выглядит, мягко говоря, не очень натурально, что отметили многие фолловеры.Спустя несколько часов после того, как новые кадры Должанского появились в социальных сетях, его близкий приятель прокомментировал их. Он заявил, что лицо Коляна посинело не из-за очередной потасовки, а из-за пониженного иммунитета на фоне постоянного употребления спиртных напитков.