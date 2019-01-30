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Александр Овечкин зажигательно станцевал на Кубе с внучкой Веры Глаголевой

Александр Овечкин зажигательно станцевал на Кубе с внучкой Веры Глаголевой Полиной. Хоккеист и юная танцовщица показали свои таланты в сальсе.
Александр Овечкин зажигательно станцевал на Кубе с внучкой Веры Глаголевой

Балерина Анна Нахапетова опубликовала в Instagram ролик, где её дочь Полина отплясывает на одной из танцевальных площадок Кубы с Александром Овечкиным. Мать Полины назвала дуэт лучшей парой года. Пользователи соцсети также восхитились данными подрастающей внучки Глаголевой и осыпали комплиментами хоккеиста.

В очередной раз поклонники Овечкина признались, что супруге Наталье Шубской очень с ним повезло. Напомним, что сыну пары Сергею 18 января исполнилось полгода. Названный в честь погибшего брата спортсмена мальчик заметно подрос, что видно на его новых фотографиях.

Бабушка малыша, Вера Глаголева, так и не узнала о его рождении, ведь ушла из жизни в 2017 году из-за рака желудка. Однако провести последние годы жизни актриса успела с внучкой Полиной.

Подписчики Нахапетовой уверены, что танцевальное мастерство балерина Большого театра передала по наследству дочери, хотя последняя предпочла для себя такие более современные направления, как сальса.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:20

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