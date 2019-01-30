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Иван Ургант попал в ДТП во время отдыха в США

Прославленный отечественный шоумэн Иван Ургант попал в ДТП. Об инциденте, случившемся во время отдыха в США, артист сообщил в новом выпуске собственной передачи на Первом канале.

Иван Ургант попал в ДТП во время отдыха в США

Иван Ургант отметил, что стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, когда катался на велосипеде по одной из улиц города. Внезапно водитель, находясь за рулем джипа, совершил резкий маневр. Звезда российского телевидения сильно растянул руку во время падения. По назначению медиков, артисту придется ходить со специальным фиксатором для запястья.

Во время эфира Иван Ургант признался: рука до сих болит, но передачу он вести продолжит, несмотря на боль. Знаменитость также отметил, что об опасности на дороге его "тысячу раз предупреждали", однако он на это не реагировал.
Иван Ургант попал в ДТП во время отдыха в США

Представитель российского шоу-бизнеса провел отпуск с наследниками и любимой женой Натальей Кикнадзе в Штатах. Здесь проживает и 18-летняя наследница Натальи - Эрика. Девушка увлекается основами современного искусства и фотографии. Иван Ургант любит Эрику, как собственную дочь и часто гостит у нее вместе с супругой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:54

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