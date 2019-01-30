Памела Андерсон на вечеринке Lambertz Monday Night показала декольте





Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в «Спасателях Малибу», решила подчеркнуть свои пышные формы, отдав предпочтение светло-розовому платью. Наряд не остался незамеченным, так как бюст 51-летней Памелы Андерсон был едва прикрыт.Однако платье пришлось не по вкусу общественности. Появление Андерсон в нем вызвало шквал критики и негативных комментариев. Пользователи в интернете обсудили силиконовую грудь модели, которую глубокое декольте подчеркнуло не лучшим образом.