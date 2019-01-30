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Памела Андерсон на вечеринке Lambertz Monday Night показала декольте

Популярная американская актриса 90-х Памела Андерсон посетила вечеринку Lambertz Monday Night 2019, которая прошла в немецком городе Кельне. Модель появилась в обтягивающем платье с глубоким вырезом на груди.

Памела Андерсон на вечеринке Lambertz Monday Night показала декольте

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в «Спасателях Малибу», решила подчеркнуть свои пышные формы, отдав предпочтение светло-розовому платью. Наряд не остался незамеченным, так как бюст 51-летней Памелы Андерсон был едва прикрыт.

Однако платье пришлось не по вкусу общественности. Появление Андерсон в нем вызвало шквал критики и негативных комментариев. Пользователи в интернете обсудили силиконовую грудь модели, которую глубокое декольте подчеркнуло не лучшим образом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:51

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