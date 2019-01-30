Игорь Крутой купил матери квартиру за $5 млн во Флориде





Светлана Семёновна Крутая к 85-летнему юбилею, который отметит 16 февраля, получила от звёздного сына апартаменты в городе Санни-Айлс-Бич на атлантическом побережье. За 400 квадратных метров музыкант выложил 5 млн долларов, постаравшись, чтобы мать чувствовала себя комфортно среди соотечественников. В жилом районе в большинстве своём селятся русские эмигранты и отечественные артисты: Леонид Агутин с Анжеликой Варум, мама Наташи Королёвой и Валерий Леонтьев.На первом этаже дома, где будет жить Крутая, имеется ресторан, в котором и отметят день рождения в широком кругу родных и близких. Во Флориду успели приехать родственники композитора, многие из которых живут в США, виновница торжества пригласила всех своих подруг.Как поделились в окружении Крутого, на угощения для каждой персоны выделили несколько сотен долларов и сняли приглашённым гостиничные номера. Известно, что с родительницей музыкант всегда имел очень близкие отношения, окружая её заботой и роскошью.