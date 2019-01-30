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Игорь Крутой купил матери квартиру за $5 млн во Флориде

Игорь Крутой купил к юбилею матери квартиру во Флориде стоимостью 5 миллионов долларов. Родительница композитора будет жить в элитном районе, называемом "маленькой Москвой".
Игорь Крутой купил матери квартиру за $5 млн во Флориде

Светлана Семёновна Крутая к 85-летнему юбилею, который отметит 16 февраля, получила от звёздного сына апартаменты в городе Санни-Айлс-Бич на атлантическом побережье. За 400 квадратных метров музыкант выложил 5 млн долларов, постаравшись, чтобы мать чувствовала себя комфортно среди соотечественников. В жилом районе в большинстве своём селятся русские эмигранты и отечественные артисты: Леонид Агутин с Анжеликой Варум, мама Наташи Королёвой и Валерий Леонтьев.

На первом этаже дома, где будет жить Крутая, имеется ресторан, в котором и отметят день рождения в широком кругу родных и близких. Во Флориду успели приехать родственники композитора, многие из которых живут в США, виновница торжества пригласила всех своих подруг.
Игорь Крутой купил матери квартиру за $5 млн во Флориде

Как поделились в окружении Крутого, на угощения для каждой персоны выделили несколько сотен долларов и сняли приглашённым гостиничные номера. Известно, что с родительницей музыкант всегда имел очень близкие отношения, окружая её заботой и роскошью.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:38

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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 10:05
Лучше бы больным детям помог. Все заработано непосильным трудом !!!
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