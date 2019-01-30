АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Блогер после разборки смартфона Xiaomi Mi Mix 3 узнал секрет его надежности

Блогер осуществил разборку Xiaomi Mi Mix 3, узнав секрет надежности устройства. На видео, выложенном в Youtube, видно, что слайдер был разобран практически полностью.

Блогер после разборки смартфона Xiaomi Mi Mix 3 узнал секрет его надежности

Заднюю крышку устройства, сделанную из стекла, производитель приклеил к корпусу. Для её демонтажа блогер использовал специальный фен. При этом был отключён шлейф сканера отпечатков. Он был приклеен на обратную сторону панели. Здесь также размещается модуль NFC, катушка беспроводного зарядного устройства. С лёгкостью была изъята АКБ, так как вместо клея в данном случае использовались липкие силиконовые специальные ленты. Аккуратно потянув за них, блогер легко отделил батарею от корпуса гаджета. За счёт пластикового кожуха вверху аппарата осуществляется защита компонентов материнской платы, а также шлейфа АКБ от трения во время работы слайд-механизма. Блогер без усилий отсоединил модули используемых камер. Их закрепили к интерфейсным имеющимся разъёмам непосредственно на коннекторах шлейфов.


В конструкции механизма слайдера отсутствовали защёлки либо ограничители. За счёт магнитов меняются положения частей корпуса. Вначале они притягиваются между собой. После сдвига происходит их отталкивание. За счёт этого обеспечивается надёжное удерживание половинок модели в требуемом положении. Схема такого рода позволяет максимально продлить срок службы этого устройства благодаря отсутствию деталей, которые подвержены износу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Ягудин объяснил, почему его
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Дана Борисова отправилась в
Александр Овечкин зажигательно
У звезды «Дома-2» Коляна Должанского от
Иван Ургант попал в ДТП во время отдыха
Памела Андерсон на вечеринке Lambertz
Игорь Крутой купил матери квартиру за
Блогер после разборки смартфона Xiaomi
Медики назвали способы детоксикации
Арнольд Шварценеггер съел огромный
Раскрыто будущее Соединённых Штатов
Причиной развода певицы Бьянки с
Искусственный интеллект поможет в
Сексуальное возбуждение повышает
Эксперт рассказала о правилах очищения
Главный кардиолог России рассказал о
Анастасия Волочкова устроила скандал в
Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских
Nubia обещает привезти на MWC-2019
Участник группы «Корни» Александр
В России начали продавать полноэкранные
Ученые опубликовали самый большой в
В Подмосковье в апреле с конвейера
Астрономы обнаружили
Продажи нового Fiat Doblo Combi с
Прочнее Redmi Note 7: компания Ulefone
Поклонники «Игры престолов» выбрали
Honor в апреле официально представит
Подведены итоги 500-летнего научного
Просмотреть все новости