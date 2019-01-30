Блогер после разборки смартфона Xiaomi Mi Mix 3 узнал секрет его надежности





Заднюю крышку устройства, сделанную из стекла, производитель приклеил к корпусу. Для её демонтажа блогер использовал специальный фен. При этом был отключён шлейф сканера отпечатков. Он был приклеен на обратную сторону панели. Здесь также размещается модуль NFC, катушка беспроводного зарядного устройства. С лёгкостью была изъята АКБ, так как вместо клея в данном случае использовались липкие силиконовые специальные ленты. Аккуратно потянув за них, блогер легко отделил батарею от корпуса гаджета. За счёт пластикового кожуха вверху аппарата осуществляется защита компонентов материнской платы, а также шлейфа АКБ от трения во время работы слайд-механизма. Блогер без усилий отсоединил модули используемых камер. Их закрепили к интерфейсным имеющимся разъёмам непосредственно на коннекторах шлейфов.В конструкции механизма слайдера отсутствовали защёлки либо ограничители. За счёт магнитов меняются положения частей корпуса. Вначале они притягиваются между собой. После сдвига происходит их отталкивание. За счёт этого обеспечивается надёжное удерживание половинок модели в требуемом положении. Схема такого рода позволяет максимально продлить срок службы этого устройства благодаря отсутствию деталей, которые подвержены износу.