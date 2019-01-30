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Медики назвали способы детоксикации организма без лекарств

Организму нужна регулярная детоксикация, утверждают эксперты в области медицины. Медики рассказали, какие основные техники очистки существуют и как их правильно применять, не используя лекарственных средств.

Медики назвали способы детоксикации организма без лекарств

Самым популярным видом детокса остается техника правильного дыхания. С помощью глубоких вдохов можно наполнить организм кислородом, а также очистить пищеварительную систему. Вывести токсины из своего организма можно в сауне или бане. Такая детокс-процедура поможет телу расслабиться и избавиться от лишней жидкости. Кроме того, эта техника укрепляет иммунитет.

Одним из самых важных элементов в детоксикации является питание. Чтобы заметить здоровое похудение, а также провести чистку организма, стоит подобрать диету, исключающую сахар и мучное. Отличными детокс-продуктами являются зеленые овощи. Вместе с правильной диетой эксперты советуют не забывать и про физические нагрузки. Занятия спортом выводят токсины из организма при регулярном выполнении упражнений.

Источником здорового внешнего вида остается вода. Употребление до двух литров воды в день способствует отличному выведению вредных элементов из организма.

Такие техники при регулярном соблюдении укрепляют иммунитет, улучшают общее состояние организма, а также глубоко очищают организм от токсинов.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:24

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