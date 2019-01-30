Раскрыто будущее Соединённых Штатов после удара ядерного подводного аппарата «Посейдон»
Чоро Тукембаев раскрыл будущее Соединённых Штатов, если против них будет применено российское ядерное подводное беспилотное устройство «Посейдон». Данной информацией эксперт поделился в «Военно-промышленном курьере».
По мнению специалиста, вследствие возможного конфликта придётся затопить восточное побережье Соединённых Штатов. При этом аппарат целесообразней будет взорвать в Бермудском треугольнике. Удар отечественного «оружия Судного дня» в данном случае должен предрешить исход конфликта. По мнению Тукембаева, американские эксперты не до конца пока осознают предназначение «Посейдона», напрасно его высмеивая. Российский специалист заявляет, что в случае использования российского беспилотника, корабли американского флота не успеют покинуть базу для выхода в открытое море. Вследствие удара оружия «Посейдон» возникнет цунами, которое способно смыть всё восточное побережье Соединённых Штатов. Специалист считают, что после такого рода цунами «выживут только одноклеточные».
Раньше сообщалось, что в случае возможного ядерного конфликта, Россия сможет задействовать для уничтожения американского населения всего 10 межконтинентальных баллистических ракет типа РС-28 «Сармат».
По мнению специалиста, вследствие возможного конфликта придётся затопить восточное побережье Соединённых Штатов. При этом аппарат целесообразней будет взорвать в Бермудском треугольнике. Удар отечественного «оружия Судного дня» в данном случае должен предрешить исход конфликта. По мнению Тукембаева, американские эксперты не до конца пока осознают предназначение «Посейдона», напрасно его высмеивая. Российский специалист заявляет, что в случае использования российского беспилотника, корабли американского флота не успеют покинуть базу для выхода в открытое море. Вследствие удара оружия «Посейдон» возникнет цунами, которое способно смыть всё восточное побережье Соединённых Штатов. Специалист считают, что после такого рода цунами «выживут только одноклеточные».
Раньше сообщалось, что в случае возможного ядерного конфликта, Россия сможет задействовать для уничтожения американского населения всего 10 межконтинентальных баллистических ракет типа РС-28 «Сармат».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:45