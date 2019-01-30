Искусственный интеллект поможет в борьбе с дорожными пробками





Как считают эксперты НТИ (Национальная техническая инициатива) «Автонет», помочь решить проблему с дорожными заторами сможет искусственный интеллект.Чтобы реализовать задумку, автомобили должны быть подключены к специальному сервису для обмена информацией с другими водителями и окружающей средой. Такая технология связи называется V2X. Система позволит участникам дорожного движения быть в курсе о положении на дорогах. Эксперты уверены, что с внедрением такой технологии есть высокая вероятность увеличения средней скорости до 90 км/час. На данный момент в утренний час пик в Москве скорость дорожного движения достигает отметки в 35 км/час.Идея запуска системы ИИ находится в разработке. Внедрение ее в реальную жизнь ожидается в ближайшие 10 лет, если этим начать заниматься уже сейчас. Эксперты уверены, что эту работу проделать сможет российская система навигации, а также корпорации «Ростех» и «Ростелеком».