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Искусственный интеллект поможет в борьбе с дорожными пробками

Избежать пробок поможет система искусственного интеллекта (ИИ). С помощью него можно увеличить среднюю скорость движения в час пик.

Искусственный интеллект поможет в борьбе с дорожными пробками

Как считают эксперты НТИ (Национальная техническая инициатива) «Автонет», помочь решить проблему с дорожными заторами сможет искусственный интеллект.

Чтобы реализовать задумку, автомобили должны быть подключены к специальному сервису для обмена информацией с другими водителями и окружающей средой. Такая технология связи называется V2X. Система позволит участникам дорожного движения быть в курсе о положении на дорогах. Эксперты уверены, что с внедрением такой технологии есть высокая вероятность увеличения средней скорости до 90 км/час. На данный момент в утренний час пик в Москве скорость дорожного движения достигает отметки в 35 км/час.

Идея запуска системы ИИ находится в разработке. Внедрение ее в реальную жизнь ожидается в ближайшие 10 лет, если этим начать заниматься уже сейчас. Эксперты уверены, что эту работу проделать сможет российская система навигации, а также корпорации «Ростех» и «Ростелеком».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:39

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