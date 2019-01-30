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Арнольд Шварценеггер съел огромный крендель на отдыхе в Австрии

Голливудская звезда первой величины Арнольд Шварценеггер в сопровождении возлюбленной Хизер Миллиган приехал на популярный горнолыжный курорт Кицбюэль, расположенный в Австрии. На отдыхе знаменитая пара наслаждается жизнью и ведет себя как простые местные жители или обычные туристы.


Арнольд Шварценеггер съел огромный крендель на отдыхе в Австрии

Арнольд Шварценеггер сам родом из Австрии, поэтому ему было совсем не сложно окунуться в местную культуру. В Кицбюэле каждый год проходят соревнования по горным лыжам и фестиваль колбасок, именно эти мероприятия и привлекают путешественников со всего света. Знаменитости также участвовали в этих развлечениях. В определенный момент фоторепортерам удалось запечатлеть момент, как артист откусывает кусок от румяного кренделя огромных размеров. Подруга суперзвезды также прониклась духом местных обычаев. Она облачилась в дирндль – традиционный альпийский наряд.

Любовная связь 71-летнего Арнольда Шварценеггера и 43-летней Хизер Миллиган длится уже более пяти лет, хотя со своей законной женой Марией Шрайвер актер так и не развелся.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55

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