Арнольд Шварценеггер съел огромный крендель на отдыхе в Австрии
Голливудская звезда первой величины Арнольд Шварценеггер в сопровождении возлюбленной Хизер Миллиган приехал на популярный горнолыжный курорт Кицбюэль, расположенный в Австрии. На отдыхе знаменитая пара наслаждается жизнью и ведет себя как простые местные жители или обычные туристы.
Арнольд Шварценеггер сам родом из Австрии, поэтому ему было совсем не сложно окунуться в местную культуру. В Кицбюэле каждый год проходят соревнования по горным лыжам и фестиваль колбасок, именно эти мероприятия и привлекают путешественников со всего света. Знаменитости также участвовали в этих развлечениях. В определенный момент фоторепортерам удалось запечатлеть момент, как артист откусывает кусок от румяного кренделя огромных размеров. Подруга суперзвезды также прониклась духом местных обычаев. Она облачилась в дирндль – традиционный альпийский наряд.
Любовная связь 71-летнего Арнольда Шварценеггера и 43-летней Хизер Миллиган длится уже более пяти лет, хотя со своей законной женой Марией Шрайвер актер так и не развелся.
Арнольд Шварценеггер сам родом из Австрии, поэтому ему было совсем не сложно окунуться в местную культуру. В Кицбюэле каждый год проходят соревнования по горным лыжам и фестиваль колбасок, именно эти мероприятия и привлекают путешественников со всего света. Знаменитости также участвовали в этих развлечениях. В определенный момент фоторепортерам удалось запечатлеть момент, как артист откусывает кусок от румяного кренделя огромных размеров. Подруга суперзвезды также прониклась духом местных обычаев. Она облачилась в дирндль – традиционный альпийский наряд.
Любовная связь 71-летнего Арнольда Шварценеггера и 43-летней Хизер Миллиган длится уже более пяти лет, хотя со своей законной женой Марией Шрайвер актер так и не развелся.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55