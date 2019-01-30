Причиной развода певицы Бьянки с Романом Безруковым стало недопонимание
Известная R`n`B-исполнительница Бьянка в недавнем интервью одному из изданий рассказала о причине развода со своим мужем Романом Безруковым. Как оказалось, к расставанию привело то, что супруги потеряли «общий язык».
Бьянка вышла замуж за участника своего творческого коллектива Романа Безрукова летом минувшего года, а уже через четыре месяца появилась информация о том, что супруги разводятся. Как призналась знаменитость, причиной неудавшегося брака стало то, что в молодой семье возникло недопонимание, которое со временем лишь усиливалось.
Певица также отметила, что известие о разводе сильно огорчил ее маму, так как она хорошо относилась к зятю.
Несмотря на то, что семейная жизнь Бьянки и Романа Безрукова не сложилась, они продолжают сотрудничать, встречаться и общаться, не испытывая при этом негативных эмоций.
Бьянка вышла замуж за участника своего творческого коллектива Романа Безрукова летом минувшего года, а уже через четыре месяца появилась информация о том, что супруги разводятся. Как призналась знаменитость, причиной неудавшегося брака стало то, что в молодой семье возникло недопонимание, которое со временем лишь усиливалось.
Певица также отметила, что известие о разводе сильно огорчил ее маму, так как она хорошо относилась к зятю.
Несмотря на то, что семейная жизнь Бьянки и Романа Безрукова не сложилась, они продолжают сотрудничать, встречаться и общаться, не испытывая при этом негативных эмоций.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:41