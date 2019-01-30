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Причиной развода певицы Бьянки с Романом Безруковым стало недопонимание

Известная R`n`B-исполнительница Бьянка в недавнем интервью одному из изданий рассказала о причине развода со своим мужем Романом Безруковым. Как оказалось, к расставанию привело то, что супруги потеряли «общий язык».


Причиной развода певицы Бьянки с Романом Безруковым стало недопонимание

Бьянка вышла замуж за участника своего творческого коллектива Романа Безрукова летом минувшего года, а уже через четыре месяца появилась информация о том, что супруги разводятся. Как призналась знаменитость, причиной неудавшегося брака стало то, что в молодой семье возникло недопонимание, которое со временем лишь усиливалось.

Певица также отметила, что известие о разводе сильно огорчил ее маму, так как она хорошо относилась к зятю.

Несмотря на то, что семейная жизнь Бьянки и Романа Безрукова не сложилась, они продолжают сотрудничать, встречаться и общаться, не испытывая при этом негативных эмоций.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:41

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