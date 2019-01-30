Причиной развода певицы Бьянки с Романом Безруковым стало недопонимание





Бьянка вышла замуж за участника своего творческого коллектива Романа Безрукова летом минувшего года, а уже через четыре месяца появилась информация о том, что супруги разводятся. Как призналась знаменитость, причиной неудавшегося брака стало то, что в молодой семье возникло недопонимание, которое со временем лишь усиливалось.Певица также отметила, что известие о разводе сильно огорчил ее маму, так как она хорошо относилась к зятю.Несмотря на то, что семейная жизнь Бьянки и Романа Безрукова не сложилась, они продолжают сотрудничать, встречаться и общаться, не испытывая при этом негативных эмоций.