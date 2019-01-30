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Анастасия Волочкова устроила скандал в эфире «Пусть говорят», оскорбив двух мужчин

Звезда российского балета и шоубиза Анастасия Волочкова устроила скандал в эфире телешоу «Пусть говорят». Рассказывая аудитории истории из своей жизни, она публично оскорбила своего бывшего водителя Александра Скиртача и предпринимателя Андрея Марченко.


Анастасия Волочкова устроила скандал в эфире «Пусть говорят», оскорбив двух мужчин

Одной из тем телешоу была история Анастасии Волочковой о домогательствах собственника сети отелей Андрея Марченко. Предприниматель якобы рассказывал ей о своем немаленьком состоянии и хотел соблазнить танцовщицу, однако на его ухаживания она ответила отказом. Несмотря на этот инцидент, Анастасия Волочкова все же согласилась принять участие в рекламной кампании заведений бизнесмена, но он впоследствии отказался оплачивать ее работу.

Версия Андрея Марченко о развитии событий выглядит совсем иначе. По его словам, знаменитость сама являлась инициатором звонков и приглашений к себе домой, но он не пришел, и тогда Анастасия Волочкова стала его шантажировать. Увидев Андрея Марченко в студии, артистка обозвала его «чмошником» и «ничтожеством», а его заявления назвала бредом.

Анастасия Волочкова устроила скандал в эфире «Пусть говорят», оскорбив двух мужчин

На протяжении всего эфира за кулисами находился бывший водитель Анастасии Волочковой Александр Скиртач, с которым у танцовщицы в недавнем прошлом также был конфликт. Он комментировал все происходящее в студии. В какой-то момент главная гостья передачи узнала о его незримом присутствии и выбежала из студии, назвав экс-работника «чмом». Однако организаторы телешоу смогли вернуть героиню и продолжить программу.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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