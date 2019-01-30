АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Сексуальное возбуждение повышает интерес к мясным блюдам

Исследователи Юджин Чан и Наталина Златевская, представляющие австралийские бизнес-школы, выдвинули гипотезу о том, что при сексуальном возбуждении у человека повышается интерес к мясным блюдам. Они провели исследование, состоящее из трех экспериментов, по результатам которого выяснилось, что их предположение подтвердилось.


Сексуальное возбуждение повышает интерес к мясным блюдам

Первый эксперимент исследователей заключался в том, что студентам австралийских ВУЗов предложили определенный период времени смотреть на изображения симпатичных мужчин и женщин. В картинках не было ни явного сексуального содержания, ни скрытого подтекста. В качестве вознаграждения за участие молодые люди могли выбрать вяленую говядину или растительное мясо. Изучив полученные данные, эксперты зафиксировали, что 86% мужчин и 54% женщин остановили свой выбор на мясном блюде.

Второй эксперимент проводился в США. Добровольцев разделили на две группы. Участникам из первой группы предложили представить, что они встречаются с очень желанным человеком противоположного пола и проводят с ним вечер в интимной обстановке со всеми присущими такому мероприятию эмоциями. Испытуемым из второй группы нужно было вообразить веселый вечер в компании приятеля своего пола. По итогам эксперимента было установлено, что участники, «побывавшие» в своих фантазиях на романтическом ужине с привлекательной особой, чаще выбирали говяжий бургер по сравнению с добровольцами, которые провели вечер в дружеской атмосфере.

Сексуальное возбуждение повышает интерес к мясным блюдам

Аналогичный метод был протестирован на добровольцах из Великобритании. Результаты научной работы показали, что пережившие сексуальное возбуждение мужчины отдавали предпочтение блюдам из говяжьего или свиного мяса, а вегетарианский вариант награды за участие подавляющим большинством отвергался.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Арнольд Шварценеггер съел огромный
Раскрыто будущее Соединённых Штатов
Причиной развода певицы Бьянки с
Искусственный интеллект поможет в
Сексуальное возбуждение повышает
Эксперт рассказала о правилах очищения
Главный кардиолог России рассказал о
Анастасия Волочкова устроила скандал в
Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских
Nubia обещает привезти на MWC-2019
Участник группы «Корни» Александр
В России начали продавать полноэкранные
Ученые опубликовали самый большой в
В Подмосковье в апреле с конвейера
Астрономы обнаружили
Продажи нового Fiat Doblo Combi с
Прочнее Redmi Note 7: компания Ulefone
Поклонники «Игры престолов» выбрали
Honor в апреле официально представит
Подведены итоги 500-летнего научного
Эксперты определили желаемую
«Энергомаш» успешно испытал двигатель
Изысканный образ: Певица Зара появилась
Американка забыла 40 лет своей жизни
Лолита Милявская вышла в прямой эфир
Новая Hyundai Elantra в феврале
Станислав Садальский раскрыл
Россиянин пожаловался полиции на
Актер Ярослав Бойко впервые рассказал о
Новые факты о странной гибели группы
Просмотреть все новости