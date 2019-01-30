Сексуальное возбуждение повышает интерес к мясным блюдам





Первый эксперимент исследователей заключался в том, что студентам австралийских ВУЗов предложили определенный период времени смотреть на изображения симпатичных мужчин и женщин. В картинках не было ни явного сексуального содержания, ни скрытого подтекста. В качестве вознаграждения за участие молодые люди могли выбрать вяленую говядину или растительное мясо. Изучив полученные данные, эксперты зафиксировали, что 86% мужчин и 54% женщин остановили свой выбор на мясном блюде.Второй эксперимент проводился в США. Добровольцев разделили на две группы. Участникам из первой группы предложили представить, что они встречаются с очень желанным человеком противоположного пола и проводят с ним вечер в интимной обстановке со всеми присущими такому мероприятию эмоциями. Испытуемым из второй группы нужно было вообразить веселый вечер в компании приятеля своего пола. По итогам эксперимента было установлено, что участники, «побывавшие» в своих фантазиях на романтическом ужине с привлекательной особой, чаще выбирали говяжий бургер по сравнению с добровольцами, которые провели вечер в дружеской атмосфере.Аналогичный метод был протестирован на добровольцах из Великобритании. Результаты научной работы показали, что пережившие сексуальное возбуждение мужчины отдавали предпочтение блюдам из говяжьего или свиного мяса, а вегетарианский вариант награды за участие подавляющим большинством отвергался.