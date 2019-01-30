Главный кардиолог России рассказал о профессиях с повышенной угрозой инфаркта
Заболеваниям сердечно-сосудистой системы уже давно принадлежит первое место среди причин смертности населения. Спровоцировать возникновение серьезной проблемы со здоровьем могут многие факторы. Однако существуют профессии с наиболее высокой угрозой заболеваний сердца и сосудов. По словам главного кардиолога Российской Федерации РФ Марии Глейзер, речь идет о медиках, в частности, о реаниматологах, анестезиологах и хирургах.
Мария Глейзер отметила, что есть люди, которые в силу своей трудовой деятельности постоянно подвержены влиянию стресса. Учитывая, что повышенное нервное напряжение является одним из факторов риска развития острых состояний, таким работникам больше всего угрожают болезни сердечно-сосудистой системы. Это могут быть граждане, ответственные за жизни большого количества людей, например, водители общественного транспорта и летчики.
Эксперт также рассказала, что меньшая продолжительность жизни отмечается и у врачей, особенно специалистов в области хирургии, анестезиологии и реаниматологии.
Мария Глейзер добавила, что люди творческих профессий живут дольше, поскольку, вероятно, испытывают большое удовлетворение от плодов своей деятельности.
Мария Глейзер отметила, что есть люди, которые в силу своей трудовой деятельности постоянно подвержены влиянию стресса. Учитывая, что повышенное нервное напряжение является одним из факторов риска развития острых состояний, таким работникам больше всего угрожают болезни сердечно-сосудистой системы. Это могут быть граждане, ответственные за жизни большого количества людей, например, водители общественного транспорта и летчики.
Эксперт также рассказала, что меньшая продолжительность жизни отмечается и у врачей, особенно специалистов в области хирургии, анестезиологии и реаниматологии.
Мария Глейзер добавила, что люди творческих профессий живут дольше, поскольку, вероятно, испытывают большое удовлетворение от плодов своей деятельности.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:13