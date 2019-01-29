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Эксперты определили желаемую продолжительность полового акта

Эксперты определили, какой является желаемая продолжительность полового акта. В опросе принимали участие 152 гетеросексуальные пары.

Эксперты определили желаемую продолжительность полового акта


Им были заданы вопросы интимного характера. Стало известно, что средний половой акт длится примерно восемь минут. По словам опрошенных, продолжительность прелюдии составляет примерно 12 минут. Многие участники отмечают, что они хотели бы, чтоб больше времени уделялось на сексуальные игры. По утверждениям женщин, идеальный половой акт для них составляет 14 мин, а прелюдия около 19 мин. Для мужчин данное время в обоих случаях составляет 18 минут.

Учёные заявляют, что нет ничего страшного, если оба партнёра решили увеличить продолжительность любовных утех.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:37

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