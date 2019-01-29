«Энергомаш» успешно испытал двигатель РД-180 для американских ракет Atlas





28 января успешно закончились огневые испытания ракетного двигателя РД-180. Руководитель НИК-751 Андрей Ушков отметил, что опыт прошёл в обычном режиме, без каких-либо внештатных ситуаций. Движку удалось пройти все этапы испытаний, в результате которых эксперты не заметили отклонений в его функционировании. Напомним, что 2-компонентный жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется NASA при конструировании первых ступеней ракет-носителей вида Atlas.Соединенные Штаты осуществили не менее 80 запусков Atlas-3 и Atlas-5 с вышеназванным движком. Впервые США приобрели РД-180 ещё 20 лет назад, и за этот период всего купили более 110 двигателей.