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«Энергомаш» успешно испытал двигатель РД-180 для американских ракет Atlas

Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» испытали ракетный двигатель РД-180. Об этом накануне сообщили в пресс-службе предприятия.
«Энергомаш» успешно испытал двигатель РД-180 для американских ракет Atlas

28 января успешно закончились огневые испытания ракетного двигателя РД-180. Руководитель НИК-751 Андрей Ушков отметил, что опыт прошёл в обычном режиме, без каких-либо внештатных ситуаций. Движку удалось пройти все этапы испытаний, в результате которых эксперты не заметили отклонений в его функционировании. Напомним, что 2-компонентный жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется NASA при конструировании первых ступеней ракет-носителей вида Atlas.

Соединенные Штаты осуществили не менее 80 запусков Atlas-3 и Atlas-5 с вышеназванным движком. Впервые США приобрели РД-180 ещё 20 лет назад, и за этот период всего купили более 110 двигателей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:11

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