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Эксперт рассказала о правилах очищения организма по лунному календарю

Эксперт Ольга Малахова, которая занимается вопросами здорового питания, рассказала о правилах очищения организма по лунному календарю. Такой тип питания, согласно ведическим учениям, получил название «экадаши».

Эксперт рассказала о правилах очищения организма по лунному календарю

Лучше всего организм может очиститься и восстановиться каждый 11 день нисходящей и восходящей Луны. По словам Ольги Малаховой, в этот период лучше дать организму передышку и отказаться от питания и воды. Если человек ощущает раздражительность и усталость, а также жалуется на бессонницу и заболевания кишечника, то это сигнал для того, чтобы устроить «дни экадаши». При этом, способы очищения каждый может выбирать сам. Например, может быть строгий пост или частичное голодание. Но входить в эту систему нужно постепенно, изначально переведя себя на более легкие продукты питания. Тоже самое касается и выхода с поста, когда эксперт рекомендует кушать бобовые, фрукты и различные крупы. Также можно побаловать себя смузи или коктейлями.

Ольга Малахова рассказала, что в «дни экадаши» следует отказаться от употребления рыбы и морепродуктов, мяса, грибов, свеклы, бобовых и риса. В своем рационе следует оставить овощи и фрукты, соки и воду, молочные продукты и орехи. Эксперт по здоровом питанию напоминает, что голодать без тренировки категорически запрещается, иначе организм даст сбой.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:20

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