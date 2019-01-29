Изысканный образ: Певица Зара появилась на Парижском форуме в деловом костюме
Недавно популярная певица Зара принимала участие в Парижском форуме. Для этого события девушка подобрала деловой костюм, подчеркнув свою изысканность.
Форум был посвящен Международному году языков коренных народов под руководством ЮНЕСКО. Зара выступила на нем со своим видением проблемы исчезновения языков.
На своей странице в Instagram певица обратилась к подписчикам с просьбой обратить внимание на эту проблему. Девушка считает, что вслед за языком исчезновению подвержены целая история народа и его традиции. Она обратила внимание пользователей на то, что каждые две недели исчезает один язык.
Для выступления на форуме Зара решила надеть деловой костюм серого цвета и светлый топ. Подписчики отметили отличное чувство стиля девушки, оценив ее целостный образ. Поклонники высказали свое восхищение участием певицы в таких важных мероприятиях.
Форум был посвящен Международному году языков коренных народов под руководством ЮНЕСКО. Зара выступила на нем со своим видением проблемы исчезновения языков.
На своей странице в Instagram певица обратилась к подписчикам с просьбой обратить внимание на эту проблему. Девушка считает, что вслед за языком исчезновению подвержены целая история народа и его традиции. Она обратила внимание пользователей на то, что каждые две недели исчезает один язык.
Для выступления на форуме Зара решила надеть деловой костюм серого цвета и светлый топ. Подписчики отметили отличное чувство стиля девушки, оценив ее целостный образ. Поклонники высказали свое восхищение участием певицы в таких важных мероприятиях.
Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:04