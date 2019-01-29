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Изысканный образ: Певица Зара появилась на Парижском форуме в деловом костюме

Недавно популярная певица Зара принимала участие в Парижском форуме. Для этого события девушка подобрала деловой костюм, подчеркнув свою изысканность.

Изысканный образ: Певица Зара появилась на Парижском форуме в деловом костюме

Форум был посвящен Международному году языков коренных народов под руководством ЮНЕСКО. Зара выступила на нем со своим видением проблемы исчезновения языков.

На своей странице в Instagram певица обратилась к подписчикам с просьбой обратить внимание на эту проблему. Девушка считает, что вслед за языком исчезновению подвержены целая история народа и его традиции. Она обратила внимание пользователей на то, что каждые две недели исчезает один язык.

Для выступления на форуме Зара решила надеть деловой костюм серого цвета и светлый топ. Подписчики отметили отличное чувство стиля девушки, оценив ее целостный образ. Поклонники высказали свое восхищение участием певицы в таких важных мероприятиях.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:04

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