Изысканный образ: Певица Зара появилась на Парижском форуме в деловом костюме

Форум был посвящен Международному году языков коренных народов под руководством ЮНЕСКО. Зара выступила на нем со своим видением проблемы исчезновения языков.На своей странице в Instagram певица обратилась к подписчикам с просьбой обратить внимание на эту проблему. Девушка считает, что вслед за языком исчезновению подвержены целая история народа и его традиции. Она обратила внимание пользователей на то, что каждые две недели исчезает один язык.Для выступления на форуме Зара решила надеть деловой костюм серого цвета и светлый топ. Подписчики отметили отличное чувство стиля девушки, оценив ее целостный образ. Поклонники высказали свое восхищение участием певицы в таких важных мероприятиях.