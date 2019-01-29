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Американка забыла 40 лет своей жизни

Американка Ким Харрис Деникола из Батон-Руж штата Луизиана утратила свою память, забыв обо всём за последние сорок лет. Женщине в возрасте 56 лет стало плохо, когда она посетила библейский кружок.

Американка забыла 40 лет своей жизни


У американки начались сильные головные боли. Потом у женщины потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Жительница Батон-Руж очнулась в медицинском учреждении. Деникола когда очнулась, не узнала своего супруга, детей, а также внуков. Ким посчитала, что сейчас 1980 год, назвав действующим президентом США Рональда Рейгана. По мнению американки, ей сейчас 18 лет. Последнее, что она помнит это выпускной экзамен, который проходил в школе.

Осознание реальности наступило, когда женщина пошла в туалет, где увидела себя в зеркале. По словам медицинских специалистов, их пациентка была подвержена транзиторной глобальной амнезии. Они сомневаются, что её память сможет когда-нибудь вернуться.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01

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