Американка забыла 40 лет своей жизни





У американки начались сильные головные боли. Потом у женщины потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Жительница Батон-Руж очнулась в медицинском учреждении. Деникола когда очнулась, не узнала своего супруга, детей, а также внуков. Ким посчитала, что сейчас 1980 год, назвав действующим президентом США Рональда Рейгана. По мнению американки, ей сейчас 18 лет. Последнее, что она помнит это выпускной экзамен, который проходил в школе.Осознание реальности наступило, когда женщина пошла в туалет, где увидела себя в зеркале. По словам медицинских специалистов, их пациентка была подвержена транзиторной глобальной амнезии. Они сомневаются, что её память сможет когда-нибудь вернуться.