Новая Hyundai Elantra в феврале появится в России





Стоит отметить, что прошлым летом модель Elantra подверглась важным обновлениям. В целом, даже можно предположить, что перед автолюбителями предстанет совершенно новая машина с обновленным капотом, бамперами, радиаторной решёткой, крыльями и оптикой. В салоне появится обновленная приборная панель, а также современная мультимедийная система. На данный момент информации о силовой установке автомобиля не предоставлено.Например, на американском рынке базовые версии оснащены 2,0-литровыми бензиновыми движками на 150 лошадиных сил или турбомотором на 1,4 и 1,6 литра на 115 и 130 лошадиных сил соответственно. Стоимость дорестайлинговой Elantra в России составляет 1,02 миллиона рублей, поэтому новинка будет явно дороже.