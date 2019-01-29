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Новая Hyundai Elantra в феврале появится в России

По информации представителя автоконцерна Hyundai в Российской Федерации, новинка Elantra поступит на отечественный рынок уже 6 февраля. В тот же день будут раскрыты все характеристики транспортного средства, а также его цена.
Новая Hyundai Elantra в феврале появится в России

Стоит отметить, что прошлым летом модель Elantra подверглась важным обновлениям. В целом, даже можно предположить, что перед автолюбителями предстанет совершенно новая машина с обновленным капотом, бамперами, радиаторной решёткой, крыльями и оптикой. В салоне появится обновленная приборная панель, а также современная мультимедийная система. На данный момент информации о силовой установке автомобиля не предоставлено.

Например, на американском рынке базовые версии оснащены 2,0-литровыми бензиновыми движками на 150 лошадиных сил или турбомотором на 1,4 и 1,6 литра на 115 и 130 лошадиных сил соответственно. Стоимость дорестайлинговой Elantra в России составляет 1,02 миллиона рублей, поэтому новинка будет явно дороже.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:52

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