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Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских островах

Вера Брежнева обнародовала в соцсети Instagram новое фото, под которым сообщила фанатам, что отдыхает на Мальдивских островах. Певица отметила, что давно мечтала побывать именно там.

Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских островах


Прошедший год был продуктивным для Веры Брежневой. Знаменитость выпустила несколько новых композиций, написанных ее супругом Константином Меладзе. Певица рассказала, что решила сделать себе подарок в виде отдыха на Мальдивах. Артистка отметила, что сейчас даже сама себе завидует. Вокалистка надеется на то, что поклонники умеют радоваться за других людей и порадуются за нее. Звезда призналась, что остановилась в отеле Joali Maldives, где проведет 5 дней.

Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских островах


Свой пост знаменитость сопроводила «пикантным» снимком, на котором она запечатлена в ванной, расположенной на улице. Публикация за два часа собрала свыше 74 тысяч одобрительных лайков. Подписчики стали желать своей любимице хорошего отдыха. По их мнению, Вере надо было взять отпуск на 2 недели, так как 5 дней это очень мало.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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