Россиянин пожаловался полиции на призрак Андрея Аршавина, ворующий деньги





По словам жителя Московской области, призрак Андрея Аршавина может проходить сквозь стены многоквартирного дома, расположенного на ул. Аэропортовской. Кроме этого, россиянин рассказал в полиции, что полтергейст обладает способностью дистанционного удушения. Пострадавший также сообщил, что периодически он слышит голоса девушек, которые сообщают ему об изнасиловании. Правоохранители проверяют поступившую информацию, назначено проведение ряда экспертиз.Подобная жалоба о краже, совершенной приведением, поступала осенью 2018 года в Красноярском крае. Жительница Сосновоборска утверждала, что в преступлении виновен полтергейст. Но в ходе следствия выяснилось, что к краже был причастен экс-супруг женщины. Он изготовил дубликат ключей от жилья женщины и вынес около 80 тысяч рублей.