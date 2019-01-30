Nubia обещает привезти на MWC-2019 смартфон будущего





Напомним, что в конце прошлого года во время IFA 2018 Nubia показала первый прототип девайса nubia-α. На том мероприятии разработчики отметили необходимость смены нынешних смартфонов на браслеты с гибким экраном. В социальной сети Weibo Ни Фэй заявил, что на MWC 2019 состоится дебют нового гнущегося гаджета, предназначенного для ношения на запястье.Согласно проведенным компанией исследованием выяснилось: гибкий дисплей практически идеально подходит для ношения на руке. К слову, в планах бренда уже в скором времени запустить nubia-α в массовое производство, а в рамках MWC 2019 покажут коммерческую версию девайса.