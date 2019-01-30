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Nubia обещает привезти на MWC-2019 смартфон будущего

По информации генерального директора бренда Nubia, разработчики в рамках выставки Mobile World Congress 2019 в Испании покажут уникальный вариант использования гибкого дисплея. Руководитель компании добавил, что данные решения будут отличаться от наработок Xiaomi и Royole.
Nubia обещает привезти на MWC-2019 смартфон будущего

Напомним, что в конце прошлого года во время IFA 2018 Nubia показала первый прототип девайса nubia-α. На том мероприятии разработчики отметили необходимость смены нынешних смартфонов на браслеты с гибким экраном. В социальной сети Weibo Ни Фэй заявил, что на MWC 2019 состоится дебют нового гнущегося гаджета, предназначенного для ношения на запястье.

Согласно проведенным компанией исследованием выяснилось: гибкий дисплей практически идеально подходит для ношения на руке. К слову, в планах бренда уже в скором времени запустить nubia-α в массовое производство, а в рамках MWC 2019 покажут коммерческую версию девайса.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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