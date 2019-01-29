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Станислав Садальский раскрыл поклонникам секрет своего похудения

В микроблоге Instagram Станислав Садальский, который заметно постройнел в последнее время, раскрыл поклонникам секрет своего похудения. По словам актера, он больше не посещает рестораны и не употребляет спиртные напитки.

Станислав Садальский раскрыл поклонникам секрет своего похудения


Садальский рассказал подписчикам, что ежедневно утром выпивает стакан теплой воды, а если пьет чай, то обязательно с лимоном, так как его сок сжигает жиры. Актер сообщил поклонникам, что теперь ведет здоровый образ жизни. Ему кажется, что он постепенно худеет. Фолловеры прокомментировали пост артиста и подтвердили, что он действительно выглядит более стройным и имеет здоровый вид.

Свои советы Станислав Садальский сопроводил снимком, на котором он запечатлен за столом на кухне с чашкой чая и разрезанным на дощечке лимоном. Кроме этого, артист начал придерживаться специальной системы питания, которая позволит ему правильно сбросить лишний вес. Поклонники поддержали его начинание и отметили, что он стал выглядеть моложе своих лет. Садальскому посоветовали не сворачивать с намеченного пути и «так держать».



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:48

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